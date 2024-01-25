Türkiye-Eğitim uçağı acil iniş yaptı

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Türkiye’de eğitim için kalkan uçağın acil iniş yapmak zorunda kalıdığı bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır.” ifadesi yer aldı.

Uçakta hafif hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.