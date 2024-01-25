Politika

Türkiye-Eğitim uçağı acil iniş yaptı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Kayseri eğitim uçağı MSB

HABER MERKEZİ 

Türkiye’de eğitim için kalkan uçağın acil iniş yapmak zorunda kalıdığı bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır.” ifadesi yer aldı.

Uçakta hafif hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv