Irak Dışişleri Bakanlığından ABD ile yapılan müzakerelere ilişkin açıklama

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Irak Dışişleri Bakanlığı, federal hükümet ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin, federal hükümetin Uluslararası Koalisyon danışmanlarını korumaya kararlı olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak 2024 Perşembe günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin Ağustos 2023'ten bu yana başladığını aktararak, Uluslararası Koalisyon danışmanlarının Irak'ta kalış sürelerinin belirlenmesine yönelik bir takvim hazırlamak üzere görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Koalisyonun Irak'taki misyonunu sona erdirmek için üst düzey bir güvenlik komitesi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, “Irak ile ABD yönetimi, DAİŞ'in oluşturduğu tehdidi değerlendirmesi ve Uluslararası Koalisyonun Irak'taki varlığının süresi belirlenmesi amacıyla üst düzey bir güvenlik komitesinin kurulmasına yönelik görüşmeler başarılı oldu.” denildi.

DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyondaki askeri danışmanların sayısının azaltılacağı ve bunların Irak'taki askeri misyonlarının sona erdirilmesi için çalışmalar yapılacağı kaydedilen açıklamada, Irak hükümetinin koalisyon danışmanlarını korumaya ve gerilimin yayılmasını önlemeye kararlı olduğu ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü ABD yönetiminden Irak hükümetine bir mektup gönderildiğini açıklamıştı.

Irak Hükümetine gönderilen mektubun içeriğini görüşmek üzere ilgili tarafların toplanacağı, toplantının ardından gerekli adımlar atılcağı ifade edilmişti.