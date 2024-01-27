Politika

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

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türkiye MHP belediye seçim

HABER MERKEZİ 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart mahalli idareler genel seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

Durmaz'ın açıkladığı listeye göre Yozgat adayı Ömer Açıkel olurken, Yozgat'ın ilçeleri Akdağmadeni'nde Nezih Yalçın, Sorgun'da Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli'de Müjdat Karaca, Yerköy'de Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent'te ise Hüseyin Baykal belediye başkan adayı oldu.

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