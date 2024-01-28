Yaşam

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Meteoroloji sis pus kar yağışı

HABER MERKEZİ 

Meteoroloji, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 28 Ocak tahminlerine göre Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzurum, Kars, Aradahan, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek.

Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya'nın yüksek yerlerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv