Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 28 Ocak tahminlerine göre Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Erzurum, Kars, Aradahan, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri yağışlı geçecek.

Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sakarya'nın yüksek yerlerinde kuvvetli kar yağışlar olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.