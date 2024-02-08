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Kerkük-Petrol boru hattı arızalandı

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Arızalanan petrol boru hattı (Hemin Delo-K24)
Arızalanan petrol boru hattı (Hemin Delo-K24)
kürdistan Kerkük petrol

HABER MERKEZİ 

Kerkük’te dün gece saatlerinden bu yana bir petrol boru hattında oluşan delik nedeniyle yapılan petrol sevkiyatı durduruldu.

Kurdistan24’ün Kerkük muhabirinin aktardığı bilgilere göre Kerkük'ün Çevre Yolu üzerinde Sonagöl Mahallesi yakınlarında dün geceden bu yana bir ham petrol boru hattında delik oluştu.

Oluşan delik nedeniyle yaşanan sızıntı petrol şirketinden ekiplerin müdahalesiyle engellensede söz konusu boru hattından yapılan petrol sevkiyatı durduruldu.

Kırık boru hattı ham petrolü Cawal Petrol Şirketinden Northern Petrol Şirketine taşıyor.

Mühendislik ekipleri, kırılmanın nedeninin boru hattının eskimesi olduğunu belirtirken, olayın “terörist faaliyetlerle” alakalı olmadığını dile getirdi.

Ekiplerin, delik nedeniyle durdurulan sevkiyatın son 24 saat içerisinde tekrardan başlayacağını ifade etti.

Arızalanan petrol boru hattı (Hemin Delo-K24)
Arızalanan petrol boru hattı (Hemin Delo-K24)

 

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