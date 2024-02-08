Politika

Sözcü Peskov: Putin'in Türkiye ziyareti için tarih belli değil

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HABER MERKEZİ 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin hangi tarihte gerçekleşeceği henüz netlik kazanmazken Kremlin'den olası tarihlerle ilgili yeni açıklama geldi.

Sputnik'in aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilerin Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı.

Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Aslında ziyaretle ilgili her şey görüşüldü, anlaşılacağı üzere hazırlıklar yapılıyor. Bekliyoruz." dedi.

Peskov, Rusya'daki seçim süreci ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı dikkate alınarak ziyaret tarihi belirlenir belirlenmez, Moskova ve Ankara'nın bunu ilan edeceğini söyledi.

Daha önce Putin'in Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ertelendiği yönünde bilgilere ilişkin açıklama yapan Peskov, "Hayır, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem. Herhangi bir tarih açıklanmadı." diye konuşmuştu.

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