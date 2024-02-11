Kurdistan24, ABD Kongresine sunulan raporun kaynağı oldu

HABER MERKEZİ

Kongre için hazırlanan, “Irak ve Suriye'de DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun çalışmaları” konulu raporda Kurdistan24 tarafından daha önce hazırlanan 4 rapor kaynak olarak kullanıldı.

ABD Kongresine sunulan rapor, DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun, Ekim-Kasım-Aralık 2023 döneminde yürüttüğü çalışmaları değerlendirmeyi ve koalisyonun karşı karşıya olduğu tehditleri ele almayı amaçlıyor.

Bir kısmı yerel ve uluslararası basında çıkan haberlere dayanılarak hazırlanan raporda, Kurdistan24’ün Kürdistan Bölgesi Parlamento seçimleri, Gazze savaşı ve Suriye Demokratik Güçlerini konu alan yazıları, raporun yazarları tarafından kaynak olarak kullanıldı.

Raporda yer verilen yazılar, Kurdistan24 çalışanlarından Renas Ali, Vladimir van Wolgenberg ve Laurie Milroy tarafından hazırlandı.

Bu, Kurdistan24 yazılarının uluslararası raporların, medya kuruluşlarının ve bazı hükümet raporlarının ana kaynağı olarak gösterilmesi ilk değil.

Kurdistan24, kurulduğu günden bu yana okuyucularına ve izleyicilerine, organize bir medya ağı aracılığıyla Kürdistan'da, bölgede ve dünyada Kürtçe konuşan alıcılara doğru bilgi sağlama sözü verdi.

Kurdistan24’ün radyo, televizyon, web sitesi bölümleri (Kürtçe "Kurmanci, Sorani", İngilizce, Arapça, Türkçe ve Farsça) dillerince çalışmalar yürütmekte.