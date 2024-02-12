Mesrur Barzani'nin 2024 Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılımı

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Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi heyetinin katılacağı "2024 Dünya Hükümet Zirvesi" Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla bugün başladı.

Dubai’de 12 Şubat’tan 14 Şubat’a kadar devam edecek olan zirvede Mesrur Barzani’ye Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Muslim, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ve çok sayıda danışman eşlik edecek.

Zirveye ait internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 12-14 Şubat'ta "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla 11'incisi düzenlenecek zirvede, dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsatlar ve zorluklar ele alınacak.

Yaklaşık 25 devlet ve hükümet liderinin yanı sıra çok sayıda bakan, devlet adamı, alanında uzman isimlerin katılacağı zirvede Başbakan Barzani, bugün (12 Şubat 2024) bir konuşma yapacak.

Zirve kapsamında, BAE Maliye Bakanlığı tarafından Arap Para Fonu ve Uluslararası Para Fonu ile koordineli olarak 8’inci Arap Finans Forumu da düzenlenecek.

Ayrıca toplantı kapsamında Arap ülkelerinden 15 genç bakanın, gençlik kurumu, sivil toplum ve insani gelişme alanında deneyimi olan 100'den fazla gencin ve 30 konuşmacının katılımıyla düzenlenecek oturumda Arap dünyası düzeyinde bir dizi gençlik girişimi, deneyimi ve araştırması gözden geçirilecek.

11 Şubat 2024 Pazar günü Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle Dubai’ye gittiği bildirilmişti.

Mesrur Barzani’nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak için ülkeye gittiği ifade edilmişti.

Başbakan Mesrur Barzani, BAE'de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılımına ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yayımladığı mesajında ise “Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadesine yer vermişti.

Zirvede "etkin hükümetler için büyüme ve gelişim sürecini güçlendirme, yapay zeka ve gelecek sınırlar, kalkınma ve gelecekteki ekonomiler için yeni vizyon, eğitimin geleceği ve yarının toplumlarının beklentileri, sürdürülebilirlik ve yeni küresel dönüşümler, şehirleşme ve küresel sağlık öncelikleri" olmak üzere 6 ana temaya odaklanılacak.

Konuk ülkelerin başarılı deneyimlerini ve en iyi kalkınma uygulamalarını aktaracağı zirvede küresel düzeyde gelecekteki akımlar ve değişimlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğini geliştirmenin yolları tartışılacak.

Türkiye, zirveye onur konuğu olarak katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler" temasıyla 13 Şubat'ta zirvede konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.