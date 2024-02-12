Karkavi: Dünyadaki savaş ve çatışmaların maliyeti yılda 17 trilyon dolar

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kabine İşleri Bakanı ve 2024 Dünya Hükümet Zirve Başkanı Muhammed bin Abdullah el-Karkavi, gelecek nesillerin geleceğinin hükümetlerin zirvede alacağı kararlara bağlı olduğunu belirtti.

Muhammed bin Abdullah el-Karkavi, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla bugün Dubai’de gerçekleştirilen ve 14 Şubat’a kadar devam edecek olan 2024 Dünya Hükümet Zirvesi’nde açılış konuşması gerçekleştirdi.

Dünya’da savaş ve çatışmalara yılda 17 trilyon dolar harcandığını bildiren Karkavi, söz konusu paranın yüzde 6'sının açlığın, içme suyu eksikliğinin, cehaletin ve daha birçok sorunun ortadan kaldırılması için kullanılabileceğini vurguladı.

“Tarihe baktığımızda insanlığın en iyi, en güvenli, en gelişmiş ve en sağlıklı çağını yaşadığımızı görüyoruz, dolayısıyla gelecek nesillere bırakacağımız daha iyi bir geleceğe umutla bakmalıyız.” diyen Karkavi, bugünkü seçimlerin geleceği yaratmada bir faktör olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karkavi, küresel büyümenin %50'sinin Çin ve Hindistan'dan geldiğini, yalnızca Çin’in, dünya çapında 29 bin yapay zeka buluşuna sahip olduğunu kaydetti.

2024 Dünya Hükümet Zirvesi, Dubai’de 12 Şubat’tan (bugün) 14 Şubat’a kadar "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenecek.