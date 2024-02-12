Politika

Mesrur Barzani, 2024 Dünya Hükümet Zirvesi’nde

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kürdistan Kürdistan Bölgesi BAE Dubai

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, sabah saatlerinde başlayan Dubai’deki 2024 Dünya Hükümet Zirvesi’ne katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla bugün başlayan zirvede Mesrur Barzani, kalkınma ve ekonomi alanında yeni vizyonlara değineceği önemli bir konuşma gerçekleştirecek.

14 Şubat’a kadar devam edecek olan zirvede Mesrur Barzani’ye Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Muslim, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri ve çok sayıda danışman eşlik edecek.

Zirveye ait internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 12-14 Şubat'ta "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla 11'incisi düzenlenecek zirvede, dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsatlar ve zorluklar ele alınacak.

Mesrur Barzani’nin, BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak için ülkeye gittiği ifade edilmişti.

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