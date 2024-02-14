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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: "Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın"

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kürdistan İHA Tunceli Erzincan maden

HABER MERKEZİ 

İnsan Hakları Derneği (İHD), Erzincan İliç ilçesinde yaşanan maden göçüğü sonrası bölgeye giderek inceleme yapmak istedikleri için gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İHD Dersim Şube Eş Başkanları Gürbüz Solmaz, Gönül Sonbahar ve İHD Üyesi Nilüfer Akdağ, Erzincan İliç ilçesinde yaşanan maden göçüğü sonrasında bölgeye giderek yerinde inceleme yapmak istedi.

İHD Genel Merkezinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Solmaz, Sonbahar ve Akdağ’ın gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tunceli Valiliğinin İl idaresi kanunu kapsamında almış olduğu ‘Tunceli İlinden Erzincan İline Çıkışları Yasaklayan Karar’ kapsamında gözaltına alınan İHD üye ve yöneticilerimizin derhal serbest bırakılarak İliç’e gitmelerine izin verilmesini ve bu yasak kararın kaldırılmasını talep ediyoruz.”

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