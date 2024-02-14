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Erzincan'da facia: 4 kişi gözaltına alındı

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kürdistan Erzincan maden sahası

HABER MERKEZİ 

Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahasında çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılırken, ilk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan işçileri bulma çalışmaları sürerken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edilirkrn, birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor. Dün gece, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışabilmesi için alan ışıklandırıldı.

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