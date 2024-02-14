Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp işçilerden 5'inin bir konteyner içinde, 3'ünün bir araç içinde 1’inin de kamyon içinde olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Erzincan'da maden ocağındaki kaymanın ardından kayıp işçilere ilişkin Bakan Yerlikaya, "Arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor." dedi.

Maden ocağında toprak kaymasında kayan kütlenin toplam hacminin ilk belirlemelere göre 9-10 milyon metreküp olduğunu aktaran Yerlikaya, “Maalesef 9 işçimiz bu kütlenin altında kaldı ve hemen arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı ve aralıksız devam ediyor. 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Bilim insanlarının bize söylediği, araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde tarama başladık. Daha hızlı aksiyon alabilmek adına bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz daha çok oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz.” diye konuştu.

Arama-kurtarma personelinin çalıştığı bölgelerde heyelan riski olmadığını ancak arama-kurtarma çalışmalarının güvenliğinden taviz vermeden çalışmalara devam etmek istediklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bir ihlal var-yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.” açıklamasında bulundu.