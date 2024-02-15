APIKUR: Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının yeniden başlaması için Irak'a baskı yapılmalı

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Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR), ABD Kongresine Irak Hükümetine Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını yeniden başlatmaya baskı yapması yönünde çağrıda bulundu.

APIKUR, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Hükümetinin Kürdistan'da petrol üretiminin tamamını kasıtlı olarak engellediğini, bunun ekonomiye ayda yaklaşık 1 milyar dolara mal olduğunu belirtti.

Boru hattının kapatılmasının siyasi bir ambargo olduğu ve ABD çıkarlarına ve yatırımlarına doğrudan zarar verdiği belirtilen açıklamada, “ABD müdahale etmeli ve Kürdistan Bölgesi Hükümetine daha yardım etmelidir." denildi.

Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne petrol ihracatını bir an önce yeniden başlatması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Irak Hükümeti, Kürdistan Bölgesi’nin bütçe ve mali haklarının göndermesini reddediyor ve sürekli olarak Kürdistan Bölgesi Hükümetini mali açıdan tehdit ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

APIKUR, 30 Ocak'ta da yaptığı yazılı açıklamada, ABD Kongresine Irak Hükümetini Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını yeniden başlatmaya ikna etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının askıya alınması ve Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe sağlamama sorununun bölgenin mali durumunu tehdit ettiği belirtilmişti.

“Kürdistan Bölgesi ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefikidir.” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'ne 10 milyar dolar yatırım yaptığı ve bu çıkarların korunması gerektiği kaydedilmişti.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı askıya alınmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, boru hatlarının Ekim 2023’ten bu yana petrol ihraç etmeye hazır olduğunu ancak ihracatın başlayamadığını belirterek, “Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok, ancak Erbil ile Bağdat arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ihracat henüz başlayamadı.” demişti.

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Moskova'da düzenlenen “Enerji Haftası” panelindeki konuşmasında, Irak'ın Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihraç etmeye hazır olduğunu bildirmişti.