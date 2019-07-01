العراق يستكمل تفويج حجاج البر

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت بعثة الحج العراقية، الاحد، الانتهاء من تفويج جميع حجاج البر إلى مكة عبر منفذ عرعر الحدودي.

وقال المتحدث باسم البعثة، حسن فهد الكناني ان "البعثة استكملت اليوم عبور جميع حجاج البر من منفذ عرعر الحدودي البالغ عددهم 24247 الذين وفدوا من مختلف المحافظات، عبر 1044 حافلة حديثة ومكيفة".

واضاف الكناني ان "منفذ عرعر سيتم إغلاقه اليوم على ان يفتتح مجددا قبل 48 ساعة من بدء التفويج العكسي للحجاج بعد أدائهم مناسك حج".

واكد البعثة ان عمليات التفويج دامت 13 يوما وانها نجحت ولم تسجل اي حوادث مؤسفة أو معوقات.

سوار أحمد