العراق يهاجم "مثلث الموت" وعبد المهدي واثق من "النصر الأكيد"

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية الأحد البدء بعمليات عسكرية "واسعة" تهدف لملاحقة فلول تنظيم داعش في المناطق شبه الصحراوية التي تشكل مثلثا مترامياً يربط بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وصولاً الى الحدود السورية.

وهذه احدث حملة عسكرية كبيرة تقوم بها القوات العراقية تحت غطاء طيران التحالف الدولي وبمشاركة فصائل الحشد الشعبي والحشد العشائري في المنطقة المترامية الاطراف التي شهدت مؤخراً تنامياً لنشاط مسلحي داعش حول المدن التي كانت يوماً بقبضتهم.

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وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير يارالله في بيان "انطلقت صباح هذا اليوم... المرحلة الاولى من عملية (إرادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية السورية".

وأضاف أن قوات كبيرة من الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي والحشد العشائري تشارك في العملية العسكرية وبدعم جوي من سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي.

وقال "تستمر العملية عدة أيام".