الهجرة تعلن عودة 421 نازحا الى نينوى

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الأيام الثلاثة الماضية عن عودة نحو 421 نازحا من المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية بمحافظة نينوى شمالي البلاد .

ووفق ما ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير إن " مخيمات الوزارة في محوري شرق وجنوب محافظة نينوى ومخيمات محافظة صلاح الدين شهدت عودة 421 إلى أماكن سكناهم الأصلية في مناطق ساحلي الموصل الأيمن والأيسر.

وعدا الموصل فإن النازحين عادوا الى مناطقهم في قضائي البعاج والشرقاط ومناطق تل الرمان والكرامة واليرموك والمحلبية وتل عبطة وحميدات ، اضافة الى قرية تويم وحي الجزائر في نينوى وفق ماذكر البيان.

وبين جهاكير ان "235 نازحا عاد من مخيمي العلم والكرامة بمحافظة صلاح الدين و64 نازحا عاد من مخيم الخازر شرقي الموصل الى جانب عودة 122 نازحا من مخيمات الجدعة والمدرج والحاج علي جنوبي الموصل.

واشار جهاكير الى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والعمليات المشتركة خصصت للأسر العائدة حافلات وشاحنات لنقلهم و نقل ممتلكاتهم مجانا.

سوار أحمد