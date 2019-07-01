مرور اربيل تسمح لعرب العراق بتسجيل السيارات بأسمائهم

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية المرور العامة في اربيل الأحد الموافقة على تسجيل سيارات المواطنين العرب بأسمائهم.

وقالت المديرية في بيان "نحيط جميع المواطنين العرب، وسكان المدن العراقية (خارج الاقليم) علماً، بأنه اصبح بإمكانهم تسجيل السيارات بأسمائهم".

وأضاف البيان أن على المواطنين العرب الذين يمتلكون سيارات بلوحات تسجيل اربيل، مراجعة مديرية المرور في اربيل لتسجيل السيارات بأسمائهم بعد تقديم المستمسكات اللازمة شأنهم شأن أي مواطن داخل الاقليم.

وقالت المديرية في بيانها الذي تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه لا يستلزم اللجوء إلى كاتب العدل أو وكالة الشركة او تأييد السكن والمختار وغيرها من الوثائق عند التسجيل.