مقدمة الحفل توضح بشأن "المنتقدين" لافتتاحية بطولة غرب اسيا

اربيل (كوردستان 24)- قالت مقدمة حفل افتتاح بطولة غرب آسيا في مدينة كربلاء نور الماجد انه تم توضيح الأمر للمنتقدين، مشيرة الى انهم التزموا الصمت بعد ذلك التوضيح.

واثار حفل افتتاح البطولة قبل نحو اسبوع جدلا واسعا في الأوساط الدينية والثقافية والسياسية في العراق، على خلفية تقديم لوحة فنية وموسيقا وفتاة غير محجبة عزفت النشيد الوطني العراقي على آلة الكمان.

وقالت الماجد لكوردستان 24 ان "المنتقدين للاحتفالية هي جهات دينية لم تكن على دراية بالمسألة، حيث انها اعتقدت انه تخلل الحفلة رقص وغناء لكن في الحقيقة قدمنا لوحة فنية والنشيد الوطني العراقي".

وتابعت "بعد ان اوضحنا الامر، فإن هذه الجهات لم تعقب باي شيء".

وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي أبرز المنتقدين للاحتفالية، واعتبرها انتهاكا لحرمة كربلاء فيما طالب بفتح تحقيق لمحاسبة المقصرين.

كمان ان ديوان الوقف الشيعي اعترض على الاحتفالية كونها لا تنسجم مع ما وصفها بقدسية المدينة.

وبالمقابل عبر العديد من العراقيين عن تاييدهم للاحتفالية مشيرين الى انها لم تنتهك قدسية المدينة باي شكل واصفينها بالمظهر الحضاري والراقي.

سوار أحمد