مسرور بارزاني: ساسعى لتشكيل الحكومة في الوقت المحدد وتقديمها للبرلمان

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني انه سيسعى لتشكيل الكابينة الحكومية في الوقت المحدد، وبمساعدة كافة الأطراف الكوردستانية التي اعلنت استعدادها للمشاركة في الحكومة.

وجاءت تعليقات بارزاني اليوم الاربعاء خلال بيان اصدره بعد تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بتشكيل الحكومة.

وقال مسرور بارزاني "سأسعى لتشكيل الكابينة الجديدة وفق الجدول الزمني المحدد، وتقديمها للبرلمان وذلك بدعم ومساعدة من كافة الأطراف التي ابدت الاستعداد للمشاركة في الحكومة ".

وأصدر رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مرسوما بتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء التكليف بعد أن تم تنصيب نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين رئيسا لاقليم كوردستان في مراسم رسمية حضرتها مئات الشخصيات السياسية والدبلوماسية من الداخل والخارج.

وتم انتخاب مسرور بارزاني رئيسا لوزراء الاقليم بعد يوم واحد من اداء اليمين الدستورية من قبل نيجيرفان بارزاني خلال جلسة للبرلمان وبأغلبية اصوات الحضور.

وسيكون أمام مسرور بارزاني 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وحصل مسرور بارزاني على 87 صوتاً من بين 97 نائباً كانوا قد حضروا الى جلسة البرلمان.

ومن المرجح أن يعمل رئيس الوزراء الجديد على تشكيل حكومة ائتلافية في ظل وجود معارضة ضعيفة.

سوار أحمد