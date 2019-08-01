عبد المهدي يأمل "دوام الأمن" وتحقيق التنمية والإعمار في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاحد عن أمله بـ"دوام الأمن" وتحقيق الإعمار والازدهار في العراق بعد ثلاث سنوات من المعارك مع داعش.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الامني في العراق نسبياً منذ اعلان هزيمة داعش عام 2017، إلا ان فلول التنظيم لا تزال تتابع حرب العصابات في شن الهجمات.

وقال عبد المهدي في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى "ندعو الله العزيز الكريم أن يمن على بلدنا وشعبنا بدوام نعمة الأمن والأمان وأن يمكننا من تحقيق تطلعاته في التنمية والإعمار والازدهار".

وتقول الحكومة الاتحادية إن العراق يحتاج ما يصل إلى مئة مليار دولار لإصلاح البنية التحتية المتداعية والمدن التي تعرضت للدمار بسبب القتال ضد داعش.

ولا يزال العراق يعاني تداعيات الحرب ونقص الخدمات العامة، وبالتحديد في المناطق المحررة التي تعرضت اضرار جسيمة بفعل المواجهات المسلحة.