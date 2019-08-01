قرار امريكي يطمئن اللاجئين السوريين "مؤقتاً"

اربيل (كوردستان 24)- سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنحو سبعة آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترة إضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة لتمدد يوم الخميس فترة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها.

وتمنح واشنطن وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستمدد وضع الحماية المؤقتة للسوريين نظرا للحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات في بلادهم.

ومُنح السوريون هذه الحماية لأول مرة في عام 2012 ويتم تجديدها بشكل دوري.

وحاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراجوا والسودان في إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب.