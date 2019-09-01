اربيل (كوردستان 24)- انتخب مجلس محافظة اربيل الخميس الاكاديمي فرست صوفي محافظاً لأربيل خلفاً لنوزاد هادي الذي شغل المنصب 15 عاماً.

ومن أصل 28 عضواً، صوت 27 عضواً لانتخاب صوفي. ويبلغ عدد مقاعد مجلس اربيل 30 مقعداً بينها 12 مقعدا للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال رئيس مجلس المحافظة علي رشيد لكوردستان 24 إن صوفي كان المرشح الوحيد للمنصب، ولم يتقدم أي احد لشغله سواه.

ووعد صوفي بالتعاون الجدي مع مجلس المحافظة خلال تأدية مهام عمله.

هذا وسيرفع مجلس المحافظة مصادقته الى مجلس وزراء اقليم كوردستان والذي بدوره سيحيله الى رئيس الاقليم من اجل اصدار مرسوم بتعيين صوفي قبل ان يؤدي اليمين القانونية محافظاً لعاصمة الإقليم.