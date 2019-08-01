دمشق تهاجم اتفاق "المنطقة الآمنة" وتعتبره "اعتداءً" امريكياً تركياً

اربيل (كوردستان 24)- اعتبرت وزارة الخارجية السورية الخميس الاتفاق التركي الامريكي الخاص بإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا "تصعيداً خطيراً و"اعتداء فاضحا" على سيادة ووحدة أراضي سوريا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية السورية عن مصدر في الخارجية قوله إن "الاتفاق يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على تأسيس مركز عمليات مشترك لإدارة شريط من الأراضي على الحدود التركية.

وقالت الخارجية السورية إن هذا الاتفاق "عرى بشكل ولا أوضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سوريا".

واعتبرت الخارجية أن "الاعتداء" الأمريكي التركي يشكل "تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكوردية، على معظم هذا القطاع. وتقول انقرة إن تلك الوحدات مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.