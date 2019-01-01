اربعة مناصب للايزيديين في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع على مجريات تشكيل الحكومة الاثنين إن الايزيديين سيحصلون على اربعة مناصب في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن شيخ شامو سيحصل على منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الايزيديين، فيما سيحصل محما خليل على منصب مستشار شؤون الايزيديين في برلمان الاقليم.

وأضاف المصدر أن الايزيديين سيحصلون كذلك على منصب وكيل وزير، بالإضافة الى منصب مدير عام لشؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف.

ومن المتوقع أن يسلم رئيس الحكومة المكلف مسرور بارزاني برلمان الاقليم اسماء مرشحيه للحقائب الوزارية في وقت لاحق من اليوم.

ومن المرجح أن يعقد البرلمان جلسة للمصادقة على الحكومة الجديدة.

وحسمت الاحزاب الكوردية الرئيسية اسماء مرشحيها بما في ذلك الحزب الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات التي اجريت في 30 أيلول سبتمبر 2018.