جنرال أمريكي يشيد بالبيشمركة وينصح واشنطن بالبقاء في العراق

واشنطن (كوردستان 24)- أشاد جنرال أمريكي كبير، بالدور الذي لعبته قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يبقى الأمريكيون في العراق.

وأدلى الجنرال المتقاعد جون ألين بهذا التصريح خلال كلمة له في ندوة بمعهد بروكينغز بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وسبق أن شغل ألين منصب المبعوث الخاص للتحالف الدولي من عام 2014 الى 2015 قبل أن يتولى رئاسة معهد بروكينغز منذ عام 2017.

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وقال ألين خلال الندوة التي عقدت مؤخرا في واشنطن، إن البيشمركة شاركت في الحرب ضد داعش بـ"شجاعة"، مشيراً الى أن تعاون اقليم كوردستان وقيادته اسهم في نجاح المعركة ضد داعش.

وتعد البيشمركة واحدة من أكثر القوات البرية كفاءة في الحرب ضد داعش، وخسرت على مدى سنوات الحرب الثلاث نحو 2000 من مقاتليها فيما اصيب اكثر من 10 آلاف آخرين.