الحرائق تلتهم محصول القمح في 30 قرية بريف القامشلي

اربيل (كوردستان 24)- التهمت النيران، اليوم الاثنين،محصول القمح في نحو 30 قرية بريف القامشلي الشرقي.

واندلعت النيران صباح اليوم لتزداد رقعتها خصوصا مع هبوب الرياح وتتسع بكافة الاتجاهات.

وقال مراسل كوردستان24 اكرم صالح ان الحرائق التهمت محصول القمح لأكثر من 28 قرية منها قرى خزنة، حاصودة، سوقية، حمارة، تاية، خربة البير، سحل، قصروك، محمد ذياب، تنورية، بيازة، سيحة الكبيرة، سيحة الصغيرة، ليلان، محطة القطار، غردوكة، بشيرية، كندك سيد، كري بري، كرداهول، كرشيران، كرديم، مزكفت، خزيموك، نبوعة، دريجيك، معشوق وقرية كربكيل.

وهرعت سيارات الاطفاء والأهالي لمناطق الحرائق لكن هذه الجهود عاجزة حتى الآن فيما تمت اخلاء عدد من القرى خوفا من دخول النيران للمنازل.

ومازالت النيران مستمرة إلى الآن رغم محاولات الأهالي وفرق الإطفاء ووحدات حماية الشعب إخمادها.

وبحسب أكرم صالح فإن المحاصيل المحترقة في غالبيتها تعود ملكيتها للكورد فيما اتهم فلاحون الحكومة السورية باشعال الحرائق.

سوار احمد

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