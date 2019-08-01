برو يكشف عن مضمون المحادثات مع بوغدانوف في موسكو

اربيل (كوردستان 24)- كشف عضو مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكوردي ابراهيم برو عن فحوى المحادثات مع المسؤولين الروس والتي اجريت في العاصمة موسكو.

وقال برو ان وفدا من المجلس الوطني الكوردي اجتمع بميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس بوتين لشؤون الشرق الاوسط وتم التباحث حول عدد من الملفات السورية عموما والكوردية بشكل خاص.

وقال ان "قضية القصف على ادلب ومقتل المدنيين هناك كان اول ماتم الحديث عنه".

وتابع "جئنا لمعرفة ان كان الموقف الروسي من الحقوق الكوردية في سوريا قد تغير ام لا، وقد لاحظنا ثبات موقف موسكو من جهة حقوق كافة المكونات السورية وخصوصا الكورد".

وبحسب برو فإن اللجنة الدستورية من المتوقع ان تعلن في شهر ايلول سبتمبر المقبل.

سوار أحمد