كوردستان تستعد لاستقبال اكثر من 150 الف سائح خلال عيد الفطر

اربيل (كوردستان 24)- يستعد اقليم كوردستان لاستقبال عدد كبير من السياح، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فيما أكدت هيئة السياحة انهاء كافة الاستعدادات لاستقبال السياح الوافدين.

وتزور مجموعات سائحة من بغداد ومن وسط العراق وجنوبه اقليم كوردستان للاستمتاع بالطبيعة الجبلية الخلابة والطقس المعتدل مما يساهم بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للاقليم.