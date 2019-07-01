ترامب يرحب بإطلاق سراح بطل "صور الغنيمة" في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بالإفراج عن إدوارد جلاجر قائد فصيلة بالعمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية من الحبس الاحتياطي.

وحكمت هيئة محلفين بتخفيض الرتبة العسكرية فضلاً عن عقوبة مالية على القائد الذي كانت قد برأته من تهمة قتل أسير من تنظيم داعش لكنها أدانته بالظهور في صورة مع جثة الأسير.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر "تهاني للقائد بالعمليات الخاصة إيدي جلاجر ولزوجته الرائعة أندريا ولأسرته بأكملها. لقد مررتم بالكثير جميعا. سعيد أني استطعت المساعدة!".

وبحسب وكالة رويترز فقد جنب حكم الهيئة المؤلفة من سبعة أعضاء من سلاحي مشاة البحرية والبحرية المتهم إدوارد جلاجر السجن لفترة أكثر من نحو سبعة أشهر قضاها بالفعل في الاحتجاز رهن المحاكمة.

وخلصت هيئة المحلفين الى أن جلاجر غير مذنب في القتل والشروع في القتل وغيرها من التهم، ومنها إطلاق النار عمدا على مدنيين عزل وعرقلة العدالة. لكنها أدانته بالظهور في صورة مع جثة، وهي ممارسة يشير إليها العسكريون بالتقاط "صور الغنيمة".

والحد الأقصى لتلك العقوبة هي السجن أربعة أشهر. لكنه بدلا من ذلك سيعاقب بتخفيض رتبته درجة واحدة، وهو ما سيتبع خفض راتبه. ويشمل الحكم كذلك خصم شهرين من راتبه، وهو مبلغ يقارب 5400 دولار.

وفي حديثه لهيئة المحلفين قبل الحكم، قبل جلاجر "المسؤولية الكاملة" عن ظهوره في الصورة.

وجلاجر (39 عاما) جندي مخضرم وحصل مرتين على ميدالية النجمة البرونزية.

وكان الضابط متهما بارتكاب جريمة قتل عمد لسجين عراقي أُحيل إلى وحدته لتلقي العلاج الطبي وذلك بطعن الشاب في الرقبة عدة مرات.