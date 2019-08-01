"أستانة 13" ترفض اي حكم ذاتي "انفصالي" بشرق الفرات

اربيل (كوردستان 24)- خرج البيان الختامي للنسخة 13 من محادثات استانة بعدة بنود اهمها رفض "مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة" في سوريا، وعزم الدول الضامنة على الوقوف بوجه اي عمل "انفصالي".

ووفق البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الجمعة، فإن الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، ناقشت الوضع في شمال شرقي سوريا.

وبحسب البيان فإن هذه الدول رفضت كل المحاولات لإيجاد "واقع جديد على الأرض بذرائع مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك "مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة".

وأعرب البيان عن عزم الدول على الوقوف في وجه الأعمال "الانفصالية" الرامية لـ"تقويض السيادة السورية وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة".

وانطلقت محادثات "أستانة 13" في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أمس الخميس الاول من اب اغسطس، بينما ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات في تشرين الأول المقبل.

سوار أحمد