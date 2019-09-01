الدليمي يشيد بموقف لبارزاني ويتباحث معه عدة ملفات

اربيل (كوردستان 24)- اشاد وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي بتوجيهات رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الموجهة للنواب الكورد في البرلمان العراقي، ودعوتهم للدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين في كافة المحافظات العراقية.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال بارزاني لوزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي في اربيل.

وأشاد وزير التخطيط العراقي بتوجيهات وتعليمات بارزاني الموجهة الى البرلمانيين الكورد في مجلس النواب العراقي، ودعوتهم للدفاع عن حقوق ومطالب المواطنين في كافة المحافظات العراقية.

واشار وزير التخطيط العراقي الى دور بارزاني الفاعل في مراحل الحياة السياسية العراقية المختلفة، وقيم عالياً جهوده الكبيرة في سبيل تعميق ثقافة التعايش والدفاع عن المكونات.

ووجه شكره للرئيس بارزاني وشعب كوردستان لإستضافتهم لمئات الآلاف من النازحين في الأيام الصعبة خلال الحرب مع داعش .

وفي ذات الإجتماع جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية في العراق، وخطط الحكومة العراقية بخصوص الإعمار وعملية التنمية في المناطق المختلفة في العراق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين .