بارزاني يذكر بـ"ملحمة" اوقدت امل شعب كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ان ملحمة خاكورك اوقدت امل شعب كوردستان بالنصر.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال بيان تهنئة بمناسبة الذكرى 31 للمعارك التي جرت بين قوات البيشمركة وقوات النظام العراقي السابق في منطقة خاكورك.

وقال بارزاني في البيان ان "النصر دائما يكون لأصحاب الحق والذين لهم قضية مشروعة".

وجرت هذه الملحمة عام 1988 في نهايات الحرب العراقية الايرانية حيث وجه رئيس النظام العراقي السابق قوة عسكرية كبيرة للقضاء على الثورة الكوردية لكنها منيت بهزيمة كبيرة على يد قوات البيشمركة.

وتقع خاكورك في المثلث الحدودي بين ايران وتركيا واقليم كوردستان.

وتابع بارزاني ان ملحمة خاكورك كانت نتيجة التضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة والارادة والتضحية اقوى من جميع انواع الاسلحة.

واضاف "في ملحمة خاكورك، حافظت اليبشمركة على أمل شعب كوردستان متوهجا من خلال توجيه ضربة قوية للعدو على الرغم من عدم التكافؤ في القوة العسكرية والاسلحة والعتاد".

وحيى بارزاني قوات البيشمركة وتمنى الرحمة لشهداء تلك المعارك.

سوار أحمد