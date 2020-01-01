كوردستان تودع عسكرياً المانياً درب آلافاً من حراسها الأمنيين

أربيل (كوردستان 24)- ودّع إقليم كوردستان، عسكرياً ألمانياً كان قد درب الآلاف من مقاتلي البيشمركة وذلك بعد وفاته بنوبة قلبية.
وكان أوليفر هوفنر من المحاربين القدامى الألمان والرئيس العام لقسم التدريب في شركة برزة الأمنية ومقرها أربيل. وجرت مراسم الوداع يوم الاثنين بعد انتهاء.
ودرب هوفنر الآلاف من الحراس الأمنيين الذين تطوعوا بدورهم في دعم قوات البيشمركة في القتال ضد تنظيم داعش في السنوات القليلة الماضية.
وقال رابر نصرت المدير التنفيذي لشركة برزة خلال حفل وداع أقيم في مستشفى عام بأربيل "نودع اليوم وداعنا الأبدي لمن خدم في شركتنا أكثر من ثماني سنوات".
وأضاف أن جثمان العسكري الألماني أُرسل الى موطنه، وتابع "سنترك الأزهار... وندعو الله له بالمغفرة وأن يكو ن مثواه الجنة".
عاش هوفنر في إقليم كوردستان منذ عام 2011 بعد أن قضى 20 عاماً في الجيش الألماني، وسبق أن شارك في عدة بعثات في الصومال والبوسنة وكوسوفو وأفغانستان، ثم في العراق.
وأثناء عمله في شركته الأمنية، قام العسكري الراحل بتدريب نحو 1500 حارس أمن كل عام، وقال هوفنر في مقابلة سابقة "إنهم ليسوا حراس أمن فحسب، بل أيضا بيشمركة وآسايش ورجال الشرطة".
وفيما يتعلق بدعمه التطوعي للبيشمركة على الجبهة ضد داعش، ذكر أنه فعل ذلك من أجل أصدقائه الكورد وكوردستان، وقال في مقابلته السابقة "هؤلاء هم الرجال الشجعان... أنا أثق بهم. إنهم أشد الرجال بأساً. أنا أحبهم حقاً".
وفي ختام مقابلته مع قناة كوردستان الفضائية دعا العسكري الالماني، الكورد إلى العمل سوية ورص الصفوف.
وكان قد قال في آخر مقابلته "عاشت كوردستان".
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