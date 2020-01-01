كوردستان تودع عسكرياً المانياً درب آلافاً من حراسها الأمنيين

أربيل (كوردستان 24)- ودّع إقليم كوردستان، عسكرياً ألمانياً كان قد درب الآلاف من مقاتلي البيشمركة وذلك بعد وفاته بنوبة قلبية.

وكان أوليفر هوفنر من المحاربين القدامى الألمان والرئيس العام لقسم التدريب في شركة برزة الأمنية ومقرها أربيل. وجرت مراسم الوداع يوم الاثنين بعد انتهاء.

ودرب هوفنر الآلاف من الحراس الأمنيين الذين تطوعوا بدورهم في دعم قوات البيشمركة في القتال ضد تنظيم داعش في السنوات القليلة الماضية.

وقال رابر نصرت المدير التنفيذي لشركة برزة خلال حفل وداع أقيم في مستشفى عام بأربيل "نودع اليوم وداعنا الأبدي لمن خدم في شركتنا أكثر من ثماني سنوات".

وأضاف أن جثمان العسكري الألماني أُرسل الى موطنه، وتابع "سنترك الأزهار... وندعو الله له بالمغفرة وأن يكو ن مثواه الجنة".