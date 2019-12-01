مجلس وزراء كوردستان يجتمع وحوارات اربيل – بغداد على طاولة البحث

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر، اليوم الاربعاء، ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان جلسة برئاسة رئيسه مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني لمناقشة عدة ملفات اهمها نتائج الحوارات بين اربيل وبغداد.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 انه ستتم مناقشة عدة مواضيع خلال الجلسة اهمها الحوارات مع الحكومة الاتحادية حول اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 والمشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء.

واجتمع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني امس الثلاثاء مع الوفد المفاوض في بغداد حيث اطلع على تفاصيل سير المباحثات بخصوص الموازنة المالية لعام 2020.

سوار احمد