للمرة الأولى.. لافروف يزور اربيل الشهر المقبل

ومن المقرر أن تكون بغداد المحطة الاولى لزيارة لافروف.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوغدانوف قوله إن "موسكو وبغداد تدرسان إمكانية زيارات القادة العراقيين، وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان إلى روسيا".

وأضاف أن "الحوار الغني المضمون والمبني على الثقة على المستويين العالي والأعلى، يعطي زخما ملموسا للتعاون الروسي – العراقي متعدد الجوانب".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والعراقي محمد علي الحكيم، تبادلا التهاني احتفاء بالعلاقات الدبلوماسية التي بدأت بين البلدين قبل 75 عاماً.