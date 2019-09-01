رغم وقف اطلاق النار.. مقاتلات تقصف ادلب السورية

اربيل (كوردستان 24)- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان، اليوم الخميس، أن أجزاء من محافظة إدلب تعرضت لضربات جوية وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار.

وأوقف وقف اطلاق النار هجوما ضاريا للقوات الحكومية السورية في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال المرصد، ومقره في بريطانيا، إن الطائرات الحربية الحكومية قصفت قرى في جنوب محافظة إدلب للمرة الأولى في نحو أسبوعين.

وتشهد إدلب، الواقعة في أقصى شمال غرب سوريا وآخر معقل كبير للمعارضة، هدوءا في الضربات الجوية منذ أعلنت دمشق وحليفتها الرئيسية موسكو وقفا لإطلاق النار في 31 آب أغسطس.