كوردستان تختار مسرور بارزاني رئيساً للحكومة.. وتترقب مرسوماً

وينتمي كل من الرئيس ورئيس الحكومة المنتخب الى الحزب الديمقراطي الذي حصد اعلى الاصوات في الانتخابات التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.

ويشغل مسرور بارزاني (50 عاماً) منصب مستشار مجلس أمن الاقليم في الوقت الراهن.

وكان القانون السابق يمهل الرئيس 10 أيام لدعوة المرشح لتشكيل الحكومة في مرسوم اقليمي. ويُتوقع البرلمانيون أن يتم التكليف في وقت قصير.

وسيكون أمام مسرور بارزاني 30 يوما لتشكيل حكومة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وانسحب نواب حزب الاتحاد الوطني من جلسة التصويت على انتخاب نيجيرفان بارزاني الشهر الماضي، لكنهم هذه المرة شاركوا في جلسة انتخاب رئيس الحكومة.

وكان الحزب الديمقراطي، اكبر الاحزاب في اقليم كوردستان، قد رشح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني لشغل منصب رئيس الوزراء بعدما حصد 45 مقعداً في انتخابات أيلول.

وحل الاتحاد الوطني في المركز الثاني فيما جاءت حركة التغيير (كوران) ثالثاً. وسيعمل رئيس الوزراء الجديد على تشكيل حكومة ائتلافية في ظل وجود معارضة ضعيفة.