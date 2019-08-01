تحالف القوى يرد على الناصري ويطالب بـ"حل التشكيلات المسلحة"

اربيل (كوردستان 24)- طالب تحالف القوى العراقية الخميس بـ"حل التشكيلات المسلحة" وإعادة العمل بالتجنيد الالزامي ومقاضاة كل من يطالب بحل الجيش العراقي.

وجاء بيان تحالف القوى العراقية المؤلف من قوى سنية بمجمله، رداً على مطالبة معاون الأمين العام لحركة النجباء يوسف الناصري بحل الجيش العراقي وجعل الحشد الشعبي "الجيش الاول" في البلاد.

وأثار تصريح الشيخ يوسف الناصري جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة من قوى وأحزاب عراقية بما في ذلك المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقال تحالف القوى في بيان إنه يطالب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بـ"رفع دعوى قضائية ضد من يسيء للجيش العراقي او يطالب بحله".

وطالب التحالف بـ"حل حل جميع التشكيلات المسلحة وجعلها تحت مظلة وإمرة الجيش العراقي وإعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي".

وكان تحالف القوى يشير فيما يبدو الى التشكيلات المسلحة التي تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي ومنها حركة النجباء المثيرة للجدل.

وقال الناصري في مداخلة بثتها قناة الاتجاه التلفزيونية التابعة لكتائب حزب الله العراقية إن الحشد الشعبي هو "الجيش الاول" في البلاد.

وقال تحالف القوى العراقية "نعلن عن رفضنا لكل مخطط خبيث يريد بالعراق ومقاتلي جيشه المقدام السوء".

وفرضت الولايات المتحدة في أيار مايو الماضي عقوبات على حركة النجباء التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.

وفي عام 2016 اقر البرلمان العراقي قانونا يهدف لتنظيم عمل الحشد الشعبي بوصفه قوة رديفة للجيش العراقي وتشكيلا عسكريا مستقلا.

وتشكل الحشد الشعبي بعد سقوط الموصل عام 2014 بقبضة تنظيم داعش، ويتألف من فصائل شيعية عديدة بعضها وثيق الصلة بإيران.

ولطالما طالبت قوى سنية بحل الحشد الشعبي بعد الانتهاء من هزيمة داعش في العراق غير أن كبار المسؤولين الشيعة يرفضون ذلك.