العراق

القوات الامنية تلقي القبض على نائب للبغدادي في كركوك

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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العراق يعتقل نائب البغدادي
القوات الامنية تلقي القبض على نائب للبغدادي في كركوك
داعش كركوك الحويجة ابو بكر البغدادي القوات الامنية

اربيل (كوردستان 24)- القت القوات الامنية القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش شغل منصب نائب زعيمه ابو بكر البغدادي، بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، من القاء القبض على الإرهابي الملقب (ابو خلدون) داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، وكان يحمل هوية أحوال مزورة باسم (شعلان عبيد).

وأضاف البيان امس الثلاثاء ان "المجرم ابو خلدون شغل منصب نائب زعيم تنظيم داعش الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى بالأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

سوار احمد

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