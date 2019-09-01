حكومة كوردستان تبحث ثلاثة ملفات بينها "مخاطر" الاحصاء السكاني

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجتمع حكومة اقليم كوردستان يوم غد الاربعاء لبحث ثلاثة ملفات بينها مخاطر الاحصاء السكاني المزمع اجراؤه في العراق عام 2020.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيجتمع الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم غد الاربعاء برئاسة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني لبحث عدة ملفات.

وسيتم التباحث حول نتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة ورؤساء الكتل الكوردية يوم الاحد الماضي.

كما سيناقش المجتمعون تاثيرات ومخاطر مشروع التعداد السكاني المزمع اجراؤه في العراق عام 2020.

وستشغل عدة مواضيع اخرى متعلقة بوزارة الاقتصاد حيزا من الاجتماع.

سوار أحمد