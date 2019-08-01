تسهيلات مصرية للعراقيين في المطارات والإقامات

اربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لمجلس الوزراء المصري عاطف عبد الفتاح، إن القيادة السياسية المصرية وجهت بتقديم تسهيلات للعراقيين لاسيما المقيمين منهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي يوم الثلاثاء الماضي بحسب ما اعلنته الخارجية العراقية يوم امس.

وشدد عبد الفتاح خلال اللقاء على ضرورة عقد اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة في شهر أيلول سبتمبر المقبل، وأكد على أهمية العلاقات التي تربط البلدين وضرورة تفعيل أوجه التعاون على كافة المستويات.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن عبد الفتاح اشار الى ان "هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية بشأن تقديم التسهيلات للعراقيين الوافدين في المطارات وفي منح الإقامات أيضاً".

وبحسب البيان فقد بحث الجانبان "سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتحقيق آفاق التعاون المشترك على كافة الصُعد".

كما بحثوا "ضرورة تفعيل آليات اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة التي من المؤمل عقدها قريباً، فضلاً عن عقد الاجتماع الرباعي الذي سيضم وزراء التجارة والنقل والبترول في بغداد بنهاية شهر آب الجاري".