الأمم المتحدة تعلن دعمها لبرنامج حكومة كوردستان الجديدة

وأكد بارزاني على أهمية دور الأمم المتحدة الإيجابي في تطبيع الأوضاع في كركوك والمساهمة بفعالية في حل كافة القضايا الخلافية بين الحكومتين الاقليمية والاتحادية في بغداد.

ورحبت بلاسخارت بالخطوات الأخيرة لتشكيل حكومة كوردستان، فيما عبرت عن دعم الأمم المتحدة الكامل لبرنامج حكومة الاقليم المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح ومعالجة القضايا العالقة.

سوار أحمد