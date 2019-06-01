هيومن رايتس تنتقد "أحكام بغداد" وتدعو لتحرك فرنسي

اربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن فرنسيا حُكم عليه بالإعدام في العراق هذا الأسبوع بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية قال للمحكمة إنه أُجبر على الاعتراف، داعية باريس إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام هذه المحاكمات.

وفي أواخر الشهر المنصرم، جرت في بغداد محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق سبعة منهم، بعد إدانتهم بالانتماء إلى داعش، بينما أرجئت محاكمة متهم ثامن بعدما زعم أنه تعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.

وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنّ الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في العراق جرت لهم "محاكمة عادلة".

غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، قالت إن متهما فرنسيا ثانيا قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية.

ولم ترد بغداد على تقرير هيومن رايتس ووتش. ولطالما نفى العراق مزاعم هذه المنظمة وغيرها بتعذيب واساءة معاملة السجناء.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن الرجلين كانا ضمن 11 فرنسيا نقلتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في أوائل هذا العام.

ونقلت وكالة رويترز عن ممثل ادعاء عراقي قله إن سبعة مواطنين فرنسيين حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات بدأت يوم الأحد واستمرت خلال الأسبوع.

ومن المتوقع إجراء مزيد من المحاكمات الأسبوع المقبل.

واستشهدت المنظمة ومقرها نيويورك بروايات اثنين من مراقبي المحاكمة قائلة إن أحد السجناء الفرنسيين أبلغ المحكمة العراقية أنه أُجبر على توقيع اعتراف باللغة العربية وإنه لم يفهمه.

وأضافت المنظمة أن القاضي طلب من المتهم رفع قميصه ثم حكم عليه بالإعدام بعدما "لم تظهر عليه فيما يبدو علامات تعذيب واضحة".

من جانبها، كرّرت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكّرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام في الوقت الذي ترفض فيه استعادة الجهاديين الفرنسيين وزوجاتهم.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.