في أول خطاب بعد أدائه القسم.. مسرور بارزاني يحدد الخطوط العريضة لحكومته مع بغداد

اربيل (كوردستان 24)- تعهد رئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء، بإدخال اصلاحات واسعة في الاقليم بما يسهم في تعزيز جميع القطاعات الحكومية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن أربيل وبغداد تريدان "علاقات مزدهرة" تخدم الجانبين.

وهذا اول خطاب أدلى به بارزاني بعد وقت قصير من اداء اليمين القانونية رئيساً للحكومة بعدما صادق البرلمان، وبأغلبية الأصوات، على حكومته.

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وقال مسرور بارزاني في خطابه الذي بثته كوردستان 24 على الهواء مباشرة، إنه عمل جاهداً على تشكيل حكومة شاملة منذ أن رشحه الحزب الديمقراطي بالمهمة في ايلول سبتمبر 2018، مؤكداً أنه عمل مع كل الاحزاب والقوى لتشكيل "حكومة قوية" تخدم الشعب.

وتابع قائلا "لا يمكننا النجاح في تشكيل حكومة قوية إذا فرقتنا الانقسامات والخلافات".

وأضاف بارزاني أن إقليم كوردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز "شراكة مستقرة وبناءة" مع الحكومة الاتحادية في العراق.

وتابع "تريد اربيل وبغداد الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون".

وأشار رئيس الحكومة الجديد الى أنه سيعمل على تأمين حصة عادلة للكورد من الموازنة الاتحادية.

وفيما يتعلق باقتصاد إقليم كوردستان، سلط بارزاني الضوء على اعتماد الاقليم كلياً وبشكل "مفرط" على النفط والغاز، متعهداً بإصلاح القطاع العام.

وتابع "يتعين أن نضمن أن حكومتنا تخدم شعب كوردستان بصورة شفافة ومسؤولة".

وقال إنه سيعمل على سداد ديون الاقليم وإدخال إصلاحات تنظيمية تسمح للشركات بالانتعاش، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية.

ودعا بارزاني المجتمع الدولي إلى دعم حكومته وبرنامجها الإصلاحي، والمساعدة في حماية مكانة المنطقة كملاذ للمضطهدين والنازحين.