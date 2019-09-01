دمشق: الدوريات الامريكية التركية "انتهاك سافر" للسيادة السورية

اربيل (كوردستان 24)- نددت سوريا في بيان رسمي اليوم الأحد بدوريات أمريكية تركية مشتركة في منطقة حدودية بشمال شرق البلاد قائلة إنها "انتهاك سافر" لسيادتها.

وبدأت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب اتفاق بين أنقرة وواشنطن، في "المنطقة الآمنة" بشمال شرق سوريا، حيث عبرت مركبات عسكرية تركية مسلحة إلى داخل سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أن الخطوة انتهاك "لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية" مشيرة إلى ما تعتبره الحكومة محاولات تقوم بها وحدات حماية الشعب الكوردية المدعومة من الولايات المتحدة لتقسيم سوريا.

وذكرت وسائل اعلام مقربة من الادارة الذاتية، أن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض.

واضافت ان تسيير الدوريات في إطار التفاهمات على "الآلية الأمنية التي جرى الاتفاق عليها فيما بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بوساطة أمريكية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد نفذت الخطوة الأولى من هذه التفاهمات وهي إزالة التحصينات ونقاط قواتها من المنطقة الممتدة فيما بين مدينتي سريه كانية وكري سبي (تل أبيض).

واشارت الى ان الدورية الحالية تضم 10 مدرعات أمريكية، كما تحلق في المنطقة طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي.

واعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق بأن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في المنطقة الآمنة، اعتبارا من 8 ايلول سبتمبر الجاري.

سوار أحمد