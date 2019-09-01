واشنطن مخيرة اوروبا: استعيدوا مواطنيكم الدواعش او "خطر كبير"

اربيل (كوردستان 24)- حذر وزير الدفاع الأمريكي مايك اسبر، الدول الاوروبية من مغية عدم استعادة مواطنيها من الدواعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، لافتا الى ان عدم استعادتهم في خطر كبير.

وجاء حديث اسبر في مستهل زيارته الجمعة الى لندن، مؤكدا ان اكثر من الفي متشدد عدد كبير منهم ينحدر من اوروبا لا يزالون معتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية مما يشكل خطرا كبيرا على الوضع الامني بالمنطقة.

وقال "هذا وضع لا يحتمل، كم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك؟ نعتقد أنه يجب استعادتهم والتعامل معهم بطريقة مناسبة، وإن لم يحدث ذلك، فإن هذا سيشكل خطرا على أمن المنطقة".

ودعا المسؤولون في الادارة الذاتية مرارا الدول الاوروبية الى استعادة مواطنيها المنتسبين الى داعش خصوصا السجناء منهم إلا ان معظم الدول ترفض استعادتهم.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا الاف العناصر من تنظيم داعش خلال حملاتها العسكرية ضد التنظيم.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الدول الأوروبية بالإفراج عن الدواعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية ما لم تتحمل الدول الاوروبية مسؤولياتها بهذا الخصوص.

سوار أحمد