اليونسيف ترد على مذبحة "أطفال تل رفعت" وتلوح بـ"المساءلة"

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت منظمة اليونسيف الثلاثاء أنها تشعر بـ"صدمة وحزن" بعد سقوط عدد من الأطفال في قصف على مركز للأطفال في تل رفعت شمالي حلب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح معظمهم من الأطفال في القصف. وترددت أنباء عن مقتل عشرة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان "نشعر بالصدمة والحزن إزاء التقارير التي تفيد بقتل ثمانية أطفال وإصابة ثمانية آخرين في هجمات على بلدة تل رفعت".

وأضافت أن معظم الضحايا كانوا دون سن الخامسة عشرة.

وجاء في البيان "وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في شمال سوريا إلى 34 على الأقل في الأسابيع الأربعة الماضية وحدها".

وذكرت اليونسيف في بيانها الذي نشر على موقعها الالكتروني، أن مبدأ حماية الأطفال الأساسي تم تجاهله تماماً منذ تفجر الصراع السوري قبل تسع سنوات.

وحثت المنظمة الأممية أطراف النزاع في سوريا على حماية الأطفال، وقالت إنهم "ليسوا هدفًا وسيتم مساءلة من يقتلون الأطفال عن عمد".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد حمل تركيا مسؤولية القصف على مركز لإيواء الأطفال، وقال إن على موسكو ودمشق التحرك واتخاذ "التدابير اللازمة" لوقف الهجمات الحدودية.