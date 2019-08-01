بعد 5 سنوات.. دلسوز تتحرر من داعش وتعود لحضن ذويها

اربيل (كوردستان 24)- عادت فتاة ايزيدية الى حضن ذويها بعد خمس سنوات من اختطافها على يد تنظيم داعش.

وقال مراسل كوردستان 24 ماهر شنكالي ان الفتاة المدعوة دلسوز مستو عمة عادت الى سنجار بعد ان تم تحريرها بيد قوات سوريا الديمقراطية.

وتنحدر عمة من قرية كوجو وكانت مقيمة في مخيم الهول بمناطق الادارة الذاتية بشمال سوريا.

ويقيم في مخيم الهول نحو 70 الفا من عوائل تنظيم داعش وقد تم اخراج عدد كبير من النساء والاطفال الايزيديين من بينهم.

وبحسب احصائيات مكتب المختطفات في كوردستان فإن الفين و908 شخص لا يزالون في قبضة التنظيم منهم الف و323 امرأة و585 رجلا.

ونزح 360 الف يزيديا من مناطقهم بعد اجتياح تنظيم داعش سنجار في اب اغسطس 2014، حيث ارتكب ابشع الجرائم من قتل وسبي واختطاف بحق الايزيديين.

سوار أحمد