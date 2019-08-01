الحشد يشن "أضخم حملة" ويعلن اعتقال "الزعيم الأكبر" ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- أعلن الحشد الشعبي في بيان اصدره مساء يوم الاثنين عن تنفيذ "اكبر حملة في تاريخ العراق" على نوادي الروليت والقمار والمخدرات والدعارة في بغداد، مشيراً في الوقت نفسه الى أن الحملة اسفرت عن اعتقال "زعيم المافيا الأكبر".

وهذه اول حملة من هذا النوع يقوم بها الحشد الشعبي الذي يتبع رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. وعادة ما يقوم جهاز الامن الوطني بنشاطات كهذه.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إن الحملة التي نُفذت هي "الأكبر في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء".

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وأضاف البيان أن "العملية النوعية" نُفذتها مديرية أمن الحشد الشعبي "بتوجيه من رئيس الوزراء".

وذكر الحشد الشعبي أن عمليته اسفرت عن "إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع اماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات، وتم اعتقال 25 اخرين من اتباع الشمري ومسؤوليه ممن كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي".

وقال إن هؤلاء "يمتلكون هويات مزورة وفتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من اجل كسب ملايين الدولارات يوميا".

وتمت مصادرة عدد كبير من آلات القمار والمواد المخدرة وبعض المقتنيات.

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وقال الحشد الشعبي إن الاعتقالات جاءت "وفق مذكرات قضائية اصولية".

ولم تعلق الحكومة العراقية على تلك الحملة.

لكن الحشد الشعبي قال إنه قام "بتسليم المطلوبين مع ما تم مصادرته من مواد مخدرة الى الامن الوطني من اجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتداول ناشطون على مواقع الانترنت الاسبوع الماضي تسجيلات مصورة من كاميرات مثبتة تظهر اقتحام الحشد الشعبي لمواقع تلك النوادي داخل فنادق في بغداد.

وعلى الرغم من أن الحشد الشعبي كيان يتبع القوات المسلحة العراقية رسمياً لكن بياناته وعملياته غالباً ما تكون منفصلة واحياناً تتضارب تصريحاته مع قيادة العمليات المشتركة.